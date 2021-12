L’AQUILA: ASPETTANDO IL NATALE CON I BANDERAI DEI QUATTRO QUARTI

L’AQUILA – Si terrà il 17 18 19 dicembre a L’Aquila la sesta edizione dell’evento “Aspettando il Natale #InsiemeÈMeglio” 2021 ideato e gestito dai ragazzi dell’Asd Bandierai dei Quattro Quarti L’Aquila che promuove la storia della Città e dei Quarti Fondatori su tutto il territorio nazionale e internazionale con spettacoli ed eventi a tema medievale.

Tre giornate in chiave medievale organizzate al palazzetto de nel cuore della Città, dopo lo stop dato dalla pandemia, che propone al pubblico un programma ricco di novità con appuntamenti culturali e attività ricreative pensate per tutte le età.

L’Associazione renderà nota con una conferenza stampa il 18 Dicembre, alla presenza del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il Sindaco di Ortona Leo Castiglione, al Gruppo Storico”I Farnese “, la realizzazione di serie di Tournée Nazionali volte a ripercorrere le “Vie Di Madama Margherita D’Austria.

In occasione della “Tenzone dei Quattro quarti” il 18 Dicembre a L’Aquila prodi paladini e forzuti combattenti, preparati per l’occasione dalla Palestra Studio Fitness, si sfideranno al suono di tamburi e squilli di chiarina nel tentativo di portare nel proprio quarto di appartenenza, l’ambito trofeo dei “Quattro Quarti”. La Tenzone e i giochi medievali saranno disputati in onore di Margherita D’Austria che ha dimorato a L’Aquila nella sua residenza di Palazzo Margherita (attuale Piazza Palazzo).

Contestualmente è stato lanciato sui canali social dei Bandierai il contest che permetterà di votare fino a fine anno uno dei due bozzetti disegnati da Francesca Di Censo giovane sarta aquilana laureata all’accademia della moda e del costume, che si occuperà della realizzazione del modello vincente che verrà indossato in occasione dell’edizione del 2022.

Anche per questa edizione non mancheranno attività ricreative tra le quali: i mercatini, le Christmas Balls 6.0 edizione L’Aquila1927, laboratori di lettura con La Tana Di Lupoleone e Piripù giochi e parole a tema dei Quarti, il mangiafuoco, giochi medievali, le armature e gli scudi, i tornei di Risiko e burraco, letture sulla Leggenda di “Via delle Streghe” con Sandra Antonelli, la dolcezza di Babbo Natale Bandieraio, lotteria a premi, drammatizzazione con il Teatro Drama , Stella degli Elfi , laboratori creativi con Eurekakids , momenti musicali con l’esibizione della Polifonica Quattro Quarti del Maestro Michilli e del Coro della Scuola di Canto del Maestro Martinelli e molto altro ancora.

In una nota il Direttivo dell’Associazione Luca De Meo, Andrea Giannitto e Jacopo Sirolini ringraziano “i ragazzi dei Bandierai , gli amici del Gruppo Storico I Farnese di Ortona e tutti coloro che metteranno a disposizione di queste giornate il proprio tempo, le idee, la propria persona per gestire e ricreare un’evento che si rifà ad uno spirito di condivisione importante per la nostra Città. Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno appoggiato questa nostra idea e invitiamo tutti i cittadini a visitare e a partecipare alla Tenzone e alle attività per far rivivere il nostro Centro storico, rispettando le norme vigenti anti-covid”.

Per le prenotazioni dei laboratori e Tornei tutte le informazioni sono riportate su facebook e Instagram nella pagina Ufficiale.

Potete scoprire il mondo dei bandierai tutti i martedì e venerdì dalle 19 c/o la palestra della Scuola Carducci. #PerAsperaAdAstra