L’AQUILA: ASSEGNATI DAL COMUNE I LAVORI DI RECUPERO DELL’EX DELEGAZIONE DI PRETURO

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha formalmente aggiudicato i lavori di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio che, nella frazione di Preturo, ospitava la Delegazione comunale e alcune associazioni di volontariato. Con la firma dell’atto l’intervento può ora entrare nella fase operativa.

L’opera, dal valore complessivo di circa un milione di euro è finanziata attraverso due fonti: Delibera CIPE 18/2020 e Delibera CIPESS 58/2024, che garantiscono integralmente la copertura economica necessaria alla riqualificazione di un immobile strategico per la comunità locale cui verrà restituito uno spazio completamente rinnovato, funzionale e accogliente.

Si tratta di un tassello importante nel più ampio programma di rigenerazione degli edifici pubblici che l’Amministrazione sta portando avanti a Preturo, dove negli ultimi anni sono stati avviati o completati interventi significativi sul Campo Sportivo, sull’Aeroporto dei Parchi, sull’ex scuola elementare – in via di trasformazione in centro aggregativo – e sull’area di Piazza dell’Alpino.

“Con l’affidamento dei lavori facciamo un passo concreto per restituire alla comunità di Preturo un edificio importante, che tornerà a essere un punto di riferimento per servizi e attività sociali. È un intervento che aspettavamo da tempo e che oggi diventa realtà grazie ai finanziamenti ottenuti. Preturo sta vivendo una stagione di grandi investimenti e la nuova Delegazione sarà un altro tassello nel percorso di crescita e valorizzazione della frazione” hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele.