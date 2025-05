L’AQUILA: ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI 40 ALLOGGI PER PERSONE IN DIFFICOLTA’

L’AQUILA – La Giunta comunale su proposta dell’assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini ha approvato oggi un importante provvedimento in materia di politiche abitative e inclusione sociale: l’assegnazione temporanea di alloggi del Progetto CASE a favore di nuclei familiari già costituiti, in condizione di fragilità sociale, con reddito ISEE fino a 10.000 euro.

Saranno 30 gli alloggi destinati a questa misura, che intende offrire una risposta concreta a famiglie in difficoltà economica e abitativa, rafforzando il principio di solidarietà e il diritto alla casa.

Ulteriori 10 alloggi saranno riservati a persone separate o divorziate, con o senza figli, spesso colpite da situazioni di precarietà improvvisa e di vulnerabilità sociale.

“Con questi provvedimenti – dichiara l’assessore Tursini – ribadiamo con forza che la casa è un diritto fondamentale e il primo passo per restituire dignità e stabilità a chi vive un momento difficile. Non parliamo di assistenzialismo, ma di vicinanza concreta per aiutare le persone a ripartire. Le istituzioni devono saper ascoltare, ma soprattutto agire. E oggi, con questa delibera, lo facciamo con responsabilità. L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel promuovere politiche inclusive e solidali, attente alle fragilità reali della comunità aquilana”.