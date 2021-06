L’AQUILA – Assembramenti, musica alta, schiamazzi, balli senza mascherina e nessun controllo.

A segnalarli, sulla strada situata nei pressi di un locale situato nel centro commerciale di Via Vicentini, all’Aquila, una cittadina che vive nei pressi di via della Croce Rossa, incrocio con Via Roma.

“Le autorità dove sono – dice ad Abruzzoweb -. Questo genere di situazioni credo siano vietate e arrecano disturbo a noi residenti oltre che credo siano illegali”.