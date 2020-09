L’AQUILA: ASSISTENZA DISABILI, BIONDI, “CI SCUSIAMO PER DISAGIO, ORA SANZIONI ESEMPLARI, BASTA SCIACALLAGGIO CGIL”

L’AQUILA – “Ci scusiamo con le famiglie interessate dal disagio legato alla mancata assistenza per i ragazzi disabili negli istituti scolastici. Una situazione senza dubbio incresciosa e subito risolta: ho seguito personalmente la questione e le procedure finalizzate alla proroga nei confronti di chi gestisce il servizio in attesa del subentro del nuovo affidatario”.

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Ho dato mandato al segretario generale di verificare eventuali inadempienze dell’apparato dirigenziale e amministrativo comunale e se queste venissero accertate saranno sanzionate in maniera esemplare”.

“Allo stesso modo, così come non sono tollerabili simili leggerezze, è inaccettabile lo sciacallaggio attuato dalla Cgil sui ragazzi disabili e sulle loro famiglie, considerato che nella serata di ieri avevo fatto sapere al sindacato che il problema sarebbe stato superato e che lo stesso, per quanto deprecabile, già da oggi sarebbe stato archiviato”.

