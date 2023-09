L’AQUILA, ASSOCIAZIONE ”PLAYADICE”: OPEN DAY DI GIOCHI PER FESTEGGIARE 5 ANNI DI ATTIVITA’

L’AQUILA – Per i 5 anni di attività dell’associazione “Playadice”, un momento di incontro e socialità che supera ogni limite anagrafico. Un’occasione per conoscere il mondo dei giochi da tavolo o farsi coinvolgere dalla narrazione di un gioco di ruolo all’interno dei nuovi spazi associativi.

Un open day che si terrà il 30 settembre dalle 16 a mezzanotte presso la nostra sede in via San Marciano 7, nel cuore del centro storico dell’Aquila.

“Un momento conviviale per visitare i nostri nuovi spazi associativi nella cornice di Palazzo De’ Nardis, conoscere l’associazione, i suoi membri e attività. E ovviamente, giocare insieme – spiega in una nota il presidente dell’associazione, Antonio Maria Marottoli – Durante l’evento sarà possibile giocare avendo a disposizione una ludoteca con più di 200 giochi per tutti i gusti e per tutte le età! Per partecipare all’open day non è necessaria la tessera associativa e l’evento è aperto a tutti”.

I volontari del Playadice consiglieranno i giochi più adatti a ciascuno dei partecipanti e saranno a disposizione, se necessario, per illustrare regole e tattiche dei giochi da tavolo.