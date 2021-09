L’AQUILA, ASSOLTO DIRIGENTE COMUNALE AMOROSI. BIONDI: “GIUSTIZIA E’ FATTA, SINISTRA CHIEDA SCUSA”

L’AQUILA – “Giustizia è fatta”.

Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato la sentenza di piena assoluzione del dirigente comunale e direttore del Dipartimento servizi al cittadino, Tiziano Amorosi, pronunciata oggi dalla Corte d’Appello del capoluogo abruzzese.

“Si chiude, finalmente, una vicenda che per anni ha interessato un professionista eccellente, dalle indubbie e unanimemente riconosciute capacità e doti umane che opera, così come ha fatto sempre nel corso della sua brillante carriera, nel rispetto della legalità e delle norme. In questo lungo periodo il dirigente ha continuato a lavorare in maniera esemplare a servizio della comunità, pur nella particolare condizione emotiva ma confortato dal sostegno della famiglia e quanti non hanno mai smesso di manifestargli affetto e vicinanza”.

“Non avevo dubbi sull’esito positivo di un procedimento che Amorosi ha affrontato con serenità e fiducia nella magistratura. Mi auguro che quanti, tra consiglieri e parlamentari, degni della peggior sinistra giustizialista, in passato hanno sferrato attacchi disgustosi nei confronti di un uomo dalla condotta cristallina, come stabilito dai giudici, abbiano anche il buon senso e la decenza di chiedere scusa”.