L’AQUILA, ATLETICO AMITERNUM E S.S. PRETURO: “INTERVENTI CAMPO SPORTIVO VITTORIA COMUNITA'”

L’AQUILA – “Apprendiamo della formalizzazione dell’impegno del Comune dell’Aquila volto al ripristino dell’Impianto sportivo comunale di Preturo. Naturalmente non è una sorpresa ma la conclusione attesa di un percorso condiviso con il Comune dell’Aquila e con il sindaco Pierluigi Biondi; le nostre segnalazioni, gli anni di battaglie e polemiche (talvolta anche creative) vedono finalmente un risultato importante, giusto, meritato con il lavoro profuso a favore della nostra comunità e dei tantissimi ragazzi che hanno svolto e svolgono attività sportiva con le due società sportive di Preturo”.

Lo scrivono, in una nota, la polisportiva Atletico Amiternum e della S.S. Preturo che come “la presenza di due società in uno stesso territorio per un periodo così lungo dimostra la capacità di questo territorio di fare e di fare bene, di impegnarsi e resistere alle difficoltà che si incontrano”.

“Siamo certi che il ripristino dell’Impianto con fondo in sintetico darà ulteriore vigore alle nostre attività consentendoci di migliorare nei campionati agonistici e nelle attività giovanili. Finalmente, dopo anni in cui le nostre proposte sono state contrastate, si sono trovate le risorse opportune per realizzare quanto chiedevamo”.

“Ringraziamo il sindaco Biondi per aver indirizzato la progettazione anche ascoltando i nostri pareri e le nostre esigenze concrete. Il nostro plauso più sincero va anche (è necessario riconoscere i meriti quando ci sono) a Livio Vittorini che, in vista della sua candidatura al Consiglio comunale, si è attivato per sostenere le richieste delle due società sportive consentendo un ottimo raccordo tra Amministrazione comunale e territorio assicurando così che i fondi disponibili fossero allocati nella maniera più utile possibile accorpando diverse risorse disponibili per giungere a realizzare un campo in sintetico, indispensabile per l’utilizzo intensivo da parte delle due società tra campionati agonistici e giovanili”, conclude la nota.