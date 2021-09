L’AQUILA, ATTI VANDALICI AL PARCO DEL CASTELLO: “INDIVIDUARE RESPONSABILI CON VIDEOSORVEGLIANZA”

L’AQUILA – “Questa mattina mi sono giunte delle segnalazioni da parte di nostri concittadini riguardanti atti vandalici all’interno del Parco del Castello. Come si nota dalle foto denuncia, sono state divelte e rotte alcune barriere di protezione in legno poste a lato del percorso pedonale che è stato realizzato nel nostro bellissimo parco verde, che nel quotidiano viene utilizzato dai tanti sportivi e dalle famiglie”.

A denunciare la situazione il consigliere comunale di L’Aquila Futura, Luca Rocci, che sottolinea: “Ancora una volta, dopo giorni di festa che hanno visto L’Aquila viva e piena di gente, spiace rilevare l’ennesima mancanza di rispetto nei confronti della città e dei tanti aquilani parsimoniosi e rispettosi della cosa pubblica”.

“Chiedo all’assessore competente che si faccia immediatamente carico per il ripristino della staccionata di protezione in legno, con l’auspicio di non rivedere più tali scempi; inoltre mi auguro che con la videosorveglianza si riescano ad identificare i responsabili di queste azioni che non possono più essere tollerate”, chiosa Rocci.