L’AQUILA: ATTI VANDALICI ALLA PRIMARIA CELESTINO V, SALTA PRIMO GIORNO DI SCUOLA

L’AQUILA – Gravi atti vandalici sono stati rilevati stamani alla scuola primaria Celestino dell’aquila, nel giorno in cui – come previsto dal calendario regionale – era in programma la prima campanella.

Al rientro dal fine settimana, i collaboratori scolastici hanno trovato i corridoi invasi da polvere di estintore, con banchi e sedie a terra in varie aule del plesso scolastico. Su alcune pareti sono state trovate scritte ingiuriose o addirittura blasfeme.

Sul posto, per i rilievi del caso, la polizia che ha subito chiesto il supporto del personale della Scientifica. Con loro anche la dirigente scolastica, Agata Nonnati.

L’accesso alla scuola è stato temporaneamente interdetto e la prima campanella dell’anno rinviata. Il personale scolastico è comunque rimasto a disposizione delle famiglie per le operazioni di inserimento.

