L’AQUILA, ATTI VANDALICI IN CENTRO: LA SOLIDARIETA’ DEL SINDACO BIONDI AI CARABINIERI AGGREDITI

L’AQUILA – “In attesa che le indagini facciano il proprio corso esprimo sinceri sentimenti di vicinanza e sostegno ai Carabinieri aggrediti questa notte nell’assolvimento del proprio dovere”.

Lo dichiara in una nota il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi in merito agli episodi di violenza e atti vandalici che si sono consumati la scorsa sera Santa Maria Paganica, in pieno centro.

“Il mirabile lavoro svolto quotidianamente dalle Forze dell’ordine per garantire la nostra sicurezza è un caposaldo del percorso di ripresa economica e sociale della comunità aquilana, che nelle donne e negli uomini in divisa trova un punto di riferimento insostituibile. Solo venerdì sera ho partecipato alla inaugurazione della installazione realizzata dal Maxxi, che impreziosisce, anche turisticamente, un luogo di aggregazione come Piazza Santa Maria Paganica ed è sconcertante la violenza, l’incuria e la scarsa consapevolezza che alcuni giovani riservano nei confronti di spazi e beni, pubblici o privati che siano, restituiti con rinnovata bellezza alla città. Mi auguro che le immagini delle telecamere installate nell’area contribuiscano a fare chiarezza sul grave episodio di questa notte”, conclude il primo cittadino.