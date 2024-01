L’AQUILA: ATTIVATO SERVIZIO VIGILANZA PARCHI GIOCO E AREE VERDI

L’AQUILA – Attivato dall’amministrazione comunale dell’Aquila il servizio di vigilanza e controllo nei parchi gioco cittadini presso il Parco del Sole, il Parco del Castello, il Parco Baden Powell, il Parco delle Acque, il Parco Unicef, il Parco della Torretta e nel parco di via Svizzera.

Le operazioni, dall’apertura dei parchi sino al monitoraggio diurno e notturno, saranno condotte dal personale di un istituto di vigilanza.

Il provvedimento arriva dopo mesi di denunce e segnalazioni di numerosi episodi di violenza e degrado nei vari parchi della città dove i cittadini, esasperati, hanno più volte richiesto l’intervento delle forze dell’ordine a seguito di risse tra giovanissimi e spaccio.

“Essendo un servizio innovativo e sperimentale per la città verranno coinvolte, per il momento, solamente alcune aree, tra le più frequentate, con l’obiettivo di estenderlo sull’intero territorio comunale – spiega l’assessore con delega alla Sicurezza urbana, Fabrizio Taranta – Dopo il censimento, la valutazione dello stato di tutti i parchi e la redazione del piano questa iniziativa è destinata a valorizzare le nostre aree verdi e i parchi gioco. Gli operatori dell’istituto di vigilanza effettueranno un giro di ricognizione mattina e sera per aprire e chiudere i parchi, valuteranno lo stato delle attrezzature e qualora dovessero riscontrare anomalie, potranno effettuare segnalazioni tempestive. Una iniziativa, inoltre, destinata ad aumentare la sicurezza di famiglie, ragazzi e cittadini che quotidianamente frequentano questi spazi comunitari in cui trascorrere momenti di svago e relax”.