L’AQUILA: AURA ACQUISITA DA MIVAL CONNECT. ROMANO, “NUOVA SPERANZA PER I 70 DIPENDENTI”

L’AQUILA – “Un’importante novità positiva per i 70 dipendenti di Aura, attualmente in regime di cassa integrazione ordinaria a rotazione: l’azienda è stata acquisita dalla Mival Connect, società con sede a Chiasso specializzata nel settore delle telecomunicazioni”.

Lo comunica in una nota il consigliere di opposizione al Comune dell’Aquila Paolo Romano che fa sapere: “nei prossimi giorni, richiederò una nuova seduta della Conferenza dei Capigruppo per approfondire gli sviluppi della situazione e conoscere i dettagli del piano industriale che accompagnerà il rilancio dell’azienda. L’obiettivo è quello di lavorare insieme per garantire il massimo supporto alle lavoratrici e ai lavoratori, affinché questa nuova fase si concluda nel miglior modo possibile”.

L’azienda Aura si occupa del riciclo dei Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e ha sede all’interno del Tecnopolo d’Abruzzo.

“Grazie al lavoro congiunto delle istituzioni e dei sindacati – aggiunge -, siamo riusciti a ottenere il primo vero segnale positivo che si attendeva da tempo, la compravendita che prevede l’acquisizione totale di Aura da parte di Mival Connect. Questa acquisizione potrebbe segnare l’inizio di una ripresa economica per l’azienda e una concreta opportunità di rilancio per il futuro dei dipendenti”.

“In particolare, vorrei esprimere il mio apprezzamento per la collaborazione con le parti sindacali e per il sostegno che hanno dato ai lavoratori, in un periodo particolarmente complesso. Come già emerso durante la recente Conferenza dei Capigruppo, la situazione dei 70 dipendenti era una criticità che avrebbe avuto impatti gravi sulla forza lavoro cittadina”.

La notizia dell’acquisizione è un segnale di speranza che continueremo a monitorare con attenzione. La priorità è garantire la salvaguardia occupazionale e assicurare che il piano industriale messo in atto dalla nuova proprietà risponda alle necessità del territorio e dei lavoratori”, conclude Romano.