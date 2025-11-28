L’AQUILA: AUTO CONTRO CINGHIALE IN VIA PORTA NAPOLI

28 Novembre 2025 18:15

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Incidente stradale questa sera sulla statale 17 all’Aquila, lungo via Porta Napoli, dove un’auto si è scontrata contro un cinghiale.





Distrutta l’auto, mentre la carcassa dell’animale è ancora sull’asfalto.

Sul posto stanno arrivando le forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche e regolare la viabilità.

