L’AQUILA: AUTO CONTRO MURO LUNGO VIA XX SETTEMBRE, CROLLA PARAPETTO

L’AQUILA – Uno schianto con l’auto contro il muro, un impatto così violento da aver provocato il crollo del parapetto sopra la curva della chiesa di Santa Chiara, lungo via XX Settembre.

È successo la scorsa notte all’Aquila.

Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe preso in pieno il muro causandone il cedimento sulla strada che conduce a Borgo Rivera.

Fortuntamente in quel momento non passava nessuno ed è stato scongiurato un bilancio peggiore. Ad intervenire sono stati i carabinieri che stanno tentando di ricostruire le dinamiche attraverso le testimonianze raccolte, visto che non si hanno altre notizie sull’auto coinvolta.

Questa mattina, sul posto, polizia municipale e vigili del fuoco per i rilievi. Il tratto di strada è attualmente interdetto al traffico. Lungo via XX Settembre è stato istituito il senso unico alternato.

Come spiega il sindaco, Pierluigi Biondi, il personale tecnico del Comune è sul posto e si procederà alla rimozione dei blocchi e dei detriti per consentire la riapertura del tratto di strada che conduce a Borgo Rivera e alla Fontana delle 99 cannelle.