L’AQUILA – Incidente ieri pomeriggio intorno alle 17, lungo il tratto della 17bis che dalla Statale porta alla frazione aquilana di Paganica. Un auto Volkswagen Golf, complice la strada bagnata, è andata a schiantarsi contro un albero.

A bordo tre ragazzi, uno dei quali ha riportato un trauma cranico ed è ora ricoverato, per fortuna non in gravi condizioni, all’ospedale San Salvatore. Feriti in maniera lieve gli altri due ragazzi, tra cui quello che era al volante.