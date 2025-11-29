L’AQUILA: AUTO IN CORSA SFIORA BAMBINI E GENITORI DAVANTI ALLA SCUOLA PATINI, LETTERA AL COMUNE

L’AQUILA – Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di ieri davanti alla scuola media Teofilo Patini in via Antica Arischia nel quartiere aquilano di Pettino. Alle 13, secondo quanto segnalano alcuni genitori, una macchina bianca soltanto per un miracolo, quindi per pochi centrimetri, non ha urtato tre persone che erano con due bambini. La macchina si è poi allontanata. Non sono state presentate denunce penali visto che non ci sono gli estremi.

Tuttavia si ripropone il problema, più volte segnalato dalla popolazione, della vigilanza davanti alle scuole aquilane, molte delle quali situate in strade scorrevoli che inducono a pigiare sull’acceleratore. Una nota informativa su quanto accaduto, confidando in soluzioni, è stata inviata al Comune e in particolare all’assessore Cucchiarella pur nella consapevolezza che la polizia municipale, che pure, va riconosciuto, spesso è in zona, non può presidiare contemporaneamente tutte le scuole aquilane in orari di entrata e uscita.