L’AQUILA, AUTO PAGATA E MAI CONSEGNATA: IL SERVIZIO DELLE IENE

L’AQUILA – “Due anziani pensionati comprano una nuova utilitaria. La vecchia concessionaria però è fallita ed è stata sostituita da un’altra società (con molti debiti e altri acquirenti come presunte vittime). La macchina non arriva da due anni e mezzo e i due non riescono più nemmeno a dormire”.

Il servizio delle Iene è andato in onda nelle scorse settimane e riguarda una concessionaria dell’Aquila.

Il servizio è dell’ex campione di pugilato Clemente Russo che ha intervistato la coppia di anziani raggirati, marito e moglie, l’avvocato che li assiste e lo stesso titolare della nuova società A&M (P.G.) succeduta alla Piemme Auto Spa, poi alla Piemme Group Srl, nell’autosalone di Bazzano.

Nel servizio andato in onda, due anziani hanno raccontato la loro disavventura, dopo aver dato un anticipo di 1.500 euro per l’acquisto di una Ford non hanno mai ricevuto l’auto.

“Siamo dovuti andare dal neurologo, non riusciamo più a dormire la notte. Noi viviamo di pensione e il pensiero va sempre a quella fregatura”, ha raccontato la signora.