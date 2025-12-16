L’AQUILA: AUTO RIMOSSA IN MODO NON CORRETTO, GIUDICE ORDINA AL COMUNE IL RIMBORSO DELLA MULTA

16 Dicembre 2025 13:27

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Il  Giudice di Pace del tribunale ha emesso una sentenza con la quale il Comune dell’Aquila è stato condannato al pagamento in favore dei ricorrenti, delle spese pari ad euro 150,00 a titolo di rimborso dell’importo pagato, per la rimozione ingiustificata del loro veicolo; questo dopo l’annullamento del verbale da cui è scaturita la rimozione stessa.





“Per questi motivi”, si legge nella determina dirigenziale municipale, “che qui si intendono integralmente riportati, il  Comune provvede a  impegnare, a favore dei signori M. A. e P. G., la somma totale di euro 150,00″.

