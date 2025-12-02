L’AQUILA: AUTO SFIORA 2 DONNE DAVANTI AL FORNO PEPPINELLA, ERANO SULLE STRISCE SBIADITE E AL BUIO

L’AQUILA- Tragedia sfiorata l’altra sera sulla statale 80 all’Aquila. Due donne hanno rischiato di essere investite all’altezza del forno Peppinella. Le due stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando improvvisamente hanno rischiato di essere investite da due auto. I conducenti delle due autovetture sono stati costretti a delle brusche improvvise e lunghe frenate rischiando che le proprie auto non si fermassero in tempo utile. Tutto ciò ha comportato anche il rischio di un maxi tamponamento delle macchine che seguivano, costrette anche esse a lunghe frenate.

C’è stata una discussione tra le ragazze e i due conducenti delle macchine. Questi avevano rimproverato alle donne di non essere passate sulle strisce zebrate ma esse hanno risposto che erano sulle strisce che ormai sono sbiadite. Inoltre un lampione spento ha reso ancora più buia l’area. Non va dimenticato che tanti anni fa nello stesso posto ci un un investimento mortale. Inviate note alla polizia urbana e all’assessorato competente per mettere a norma quel pezzo di strada con una segnaletica nuova e un lampi0ne che funzioni.

La foto è stata fornita da Gianfranco Cocciolone.