L’AQUILA: AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DELLA FARMACIA ROMANELLI. NON E’ GRAVE LA DONNA FERITA

L’AQUILA – Un’ automobile si è ribaltata questa mattina nei pressi della farmacia Romanelli in via Marconi. L’incidente, per cause ancora da accertare, ha richiamato sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118.

All’interni della macchina si trovava una donna che è stata estratta dall’abitacolo proprio dai vigili del fuoco con qualche difficoltà, in comprensibile stato di choc, con dei traumi ma, secondo quanto si è appreso, non risulta essere grave. E’ stata comunque trasportata all’ospedale San Salvatore. Disagi al traffico e circolazione deviata verso altri percorsi.