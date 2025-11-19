L’AQUILA: AUTO SI RIBALTA NELLA NOTTE, GIOVANE RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI

L’AQUILA – Grave incidente stradale all’Aquila, alle 23 di ieri sera, quando una Suzuki Jimny, guidata da un giovane si è ribaltata lungo via Tito Pellicciotti, nei pressi del conservatorio Alfredo Casella, non lontano dal Cimitero monumentale e dal supermercato Carrefour.
Per estrarre il giovane dall’auto, dalle lamiere contorte, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.
Il ragazzo è stato trasportato immediatamente in ospedale dal 118 poiché dai primi accertamenti le sue condizioni sono apparse gravi.
Sul posto anche le forze di polizia per i rilievi. Non sembra, almeno per ora e secondo quanto riferito dai testimoni, siano coinvolte altre auto.
Tra le possibili cause che potrebbero aver provocato l’incidente un malore, una distrazione fatale o un colpo di sonno.
