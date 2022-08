L’AQUILA: AUTO SI RIBALTA TRA PAGANICA E CAMARDA, FERITO CONDUCENTE

L’AQUILA – Incidente oggi pomeriggio, intorno alle 17.20, in località Madonna d’Appari, tra le frazioni aquilane di Paganica e Camarda dove una Bmw è uscita fuori strada finendo in una scarpata e ribaltandosi.

Ferito il conducente, di cui al momento non sono state fornite le generalità, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

Sul posto i vigili urbani, un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco immediatamente intervenuti sul posto.

Sulla strada, per consentire le operazioni di rimozione, si viaggia a senso unico alternato.