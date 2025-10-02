L’AQUILA – Tragedia alle prime ore di questa mattina all’Aquila quando, verso le 3,20, un uomo di 50 anni si è schiantato con la sua Fiat Panda contro uno dei paletti che si trovano davanti al Cinema Movieplex a Pettino, in via Leonardo da Vinci, ed è morto.
L’auto, condotta da Alessandro Angelucci, di professione camionista, ha poi proseguito la sua corsa finendo contro un palo della luce distante 100 metri, sul lato opposto della strada.
Secondo i primi rilievi dei carabinieri, l’uomo si stava dirigendo verso Pettino e lo schianto potrebbe essere stato provocato da un malore o un colpo di sonno.
Il pm Andrea Papalia ha disposto una ricognizione cadaverica.
Sul posto anche i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Non sembra che nell’incidente siano state coinvolte altre auto.
- L’AQUILA: AUTO SI SCHIANTA DAVANTI AL MOVIEPLEX,
MUORE UN UOMO DI 50 ANNIL'AQUILA - Tragedia alle prime ore di questa mattina all'Aquila quando, verso le 3,20, un uomo di 50 anni si è schiantato con la sua Fiat Panda contr...