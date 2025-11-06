L’AQUILA: AUTO SI SCHIANTA CONTRO UN MURO E SI RIBALTA, UN FERITO TRASPORTATO IN OSPEDALE

6 Novembre 2025 11:54

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 9 nella frazione aquilana di Pianola dove una macchina si è schiantata contro un muro, ribaltandosi, per cause ancora da accertare.





Sul posto sono intervenuti diversi uomini e mezzi della Polizia locale del Capoluogo Abruzzese, vigili del fuoco e personale del 118 Abruzzo Soccorso che ha portato il conducente della macchina all’ospedale San Salvatore. Le sue condizioni sono da valutare.

 

