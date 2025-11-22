L’AQUILA: AUTO SI SCHIANTA CONTRO UNA CASA, URTA UN’ALTRA MACCHINA E UN MURETTO, CONDUCENTE ILLESO

LAQUILA – Schianto nella notte davanti al Conservatorio Musicale dell’Aquila, proprio dove pochi giorni fa si era verificato un altro grave incidente.

Un automobilista è finito con la sua BMW contro la recinzione di un fabbricato privato, speronando leggermente un’altra auto e fermando poi la corsa contro un muretto.

Il conducente è uscito quasi illeso da quella incredibile carambola. Sul posto i Vigili del Fuoco dell’Aquila, Polizia Locale, 118 e diversi uomini e mezzi delle Autodemolizioni San Vittorino.

A causa della posizione della BMW i Vigili del Fuoco e i tecnici della ditta di San Vittorino hanno dovuto lavorare non poco per rimuovere auto e detriti.

Sulla dinamica dell’incidente sono un corso gli accertamenti da parte dello speciale nucleo della polizia locale ma forse l’incidente è stato provocato da un guasto meccanico.

Le foto sono state fornite da Gianfranco Cocciolone.