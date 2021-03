L’AQUILA: AUTOBUS IN FIAMME SU STATALE 17, ERA IN PROVA, NESSUN FERITO

L’AQUILA – Autobus Tua a fuoco sulla strada statale 17 all’Aquila, nella zona della frazione di San Gregorio: l’incidente non ha avuto conseguenze visto che il mezzo non era in servizio, quindi non aveva passeggeri a bordo. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco.

L’autobus fa parte del parco mezzi della Tua, la società unica di trasporto pubblico abruzzese: il mezzo non era in servizio ed era in prova da parte dei meccanici di Tua che erano intervenuti per alcune problematiche. La prova era in atto proprio sul rettilineo sulla Statale 17, nelle vicinanze della sede aquilana della società pubblica che si trova nel nucleo industriale della frazione di Bazzano.

È lo stesso direttore generale di Tua, Massimiliano Di Pasquale, a chiarire l’incidente: “Era una macchina non in servizio che era stata ritirata dalla officina per riparare alcuni inconvenienti tecnici – spiega il manager -, i meccanici la stavano provando per verificare se i problemi fossero risolti. Appena accusato il principio di incendio, i meccanici hanno prontamente accostato il mezzo a bordo strada, con le fiamme che sono state spente in poco tempo senza che il mezzo riportasse danni”.