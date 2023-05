L’AQUILA: AVVIATI I LAVORI DI ASFALTATURA SULLA STRADA PROVINCIALE DI “CAVALLETTO”

L’AQUILA – Avviati i lavori di nuovo asfalto e segnaletica nel tratto di strada provinciale denominata SP 37 di “Cavalletto”, ricadente nel comune dell’Aquila, nel tratto denominato “Via Rodolfo Volpe” che collega la frazione di Monticchio all’innesto con la S.S. 17, in prossimità della frazione di Bazzano. L’importo complessivo stanziato dalla Provincia dell’Aquila per l’intervento è pari a 300 mila euro.

“La strada era interessata da buche, avvallamenti e lesioni del manto stradale e necessitava di interventi di manutenzione straordinaria non più rinviabili – dichiarano il Vicepresidente della Provincia Vincenzo Calvisi e la consigliera delegata alla viabilità Gabriella Sette – in quanto si tratta di un’importante arteria a servizio del comprensorio, delle frazioni e del vicino nucleo industriale. Questi lavori rientrano in un quadro ampio di opere di viabilità, condiviso con l’amministrazione comunale dell’Aquila, che interessano varie strade provinciali del capoluogo per lavori che saranno avviati nel corso dell’anno”.

“Un doveroso ringraziamento va al personale del settore viabilità della Provincia – concludono gli amministratori provinciali – che ha operato con la consueta dedizione a questo procedimento”.