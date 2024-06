L’AQUILA: AVVIATO LO SFALCIO DELL’ERBA CHE IN ALCUNI PUNTI HA SUPERATO I 3 METRI DI ALTEZZA

L’AQUILA – Iniziato lo sfalcio dell’erba in città. Diversi operai e mezzi da qualche giorno hanno iniziato il taglio delle erbacce, che in alcuni punti hanno superato di parecchio i tre metri di altezza. Il fogliame ha creato difficoltà notevoli ai pedoni e agli automobilisti che in taluni casi di stop e precedenza avevano la visibilità molto difficoltosa.

Poche settimane fa su questo tema era intervenuto il consigliere comunale aquilano di opposizione Paolo Romano criticando il Comune per i ritardi di questa operazione che ora è diventata, a suo dire, una corsa contro il tempo. Questi lavori (foto Cocciolone) andranno avanti ancora per alcuni giorni.