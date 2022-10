L’AQUILA, AVVISO PER IL CARTELLONE EVENTI DI NATALE: DOMANDE ENTRO IL 14 NOVEMBRE

L’AQUILA – C’è tempo fino al 14 novembre per presentare al Comune dell’Aquila le proposte di eventi da inserire nel cartellone delle iniziative culturali delle prossime festività natalizie e di fine anno.

Possono inoltrare la richiesta soggetti quali associazioni senza scopo di lucro, enti, istituzioni, associazioni di categoria, operatori turistici, pro loco, associazioni di promozione sociale e di volontariato.

Le proposte, che riguarderanno l’arco di tempo compreso tra l’8 dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023, devono essere attinenti al tema e al periodo natalizio e possono riguardare, tra l’altro, attività che vanno dalla musica, al teatro, alla danza, alla letteratura, mostre, eventi ludici e di intrattenimento sociale o sportivo. I luoghi di svolgimento devono essere all’interno del territorio comunale dell’Aquila e dell’area montana del Gran Sasso.

La richiesta, con la documentazione prevista nel bando, deve essere inviata (come detto, entro il prossimo 14 novembre) all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Il dettaglio degli adempimenti da eseguire, le modalità per chiedere un eventuale sostegno economico e tutte le altre informazioni necessarie sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune dell’Aquila, nell’area Amministrazione trasparente, a questo indirizzo https://trasparenza.comune.laquila.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_867787_876_1.html .

Si ricorda inoltre che, come previsto dal regolamento comunale per l’attribuzione delle provvidenze economico e del patrocinio, il prossimo 30 ottobre scadono i termini per presentare domanda di contributo ordinario annuale per il 2023.

Le richieste, che saranno valutate da una Commissione di esperti, dovranno essere inoltrate alla mail dell’Ufficio cultura ([email protected]) , corredate da una relazione programmatica dettagliata contenente le attività o il programma dettagliato degli eventi che l’Associazione istante intende realizzare per il 2023, un bilancio preventivo attinente, una copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, copia dello statuto e dell’atto costitutivo