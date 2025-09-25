L’AQUILA: AVVISO PROGRAMMA RESTART, 650MILA EURO PER ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI

L’AQUILA – Sul portale istituzionale del Comune dell’Aquila è stato pubblicato l’avviso pubblico relativo al programma Restart “Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del cratere”, destinato alle Istituzioni e alle associazioni culturali del territorio aquilano di livello nazionale riconosciute dal Ministero della Cultura e finanziate nell’ambito del fondo nazionale spettacolo dal vivo (ex Fus) e nell’ambito cinema dalla legge 220/2016 (filoni di intervento A1 e A2).

Le risorse stanziate, pari a 650mila euro, di cui 600mila per il filone A1 e 50mila per quello A2, sono state approvate con delibera Cipess 42/2023 e programmate per le finalità sopra riportate con deliberazione di Giunta Comunale 110/2025.

Con tale avviso – si legge in una nota – il Comune dell’Aquila, Ente gestore dei fondi “Restart – Sviluppo delle potenzialità culturali per l’attrattività turistica del cratere”, “intende sostenere le grandi imprese culturali cittadine nella proposta di progetti in grado di rispondere alle finalità del medesimo programma Restart, spaziando all’interno di ambiti di attività quali la valorizzazione dei beni culturali, delle risorse paesaggistiche e delle risorse tecniche, la formazione e lo sviluppo di nuove competenze artistiche e culturali, il sostegno a nuove istanze artistiche e culturali, la promozione di iniziative di partenariato e la programmazione di eventi di eccellenza del sistema culturale del territorio”.

A tali interventi si intrecciano gli obiettivi del progetto “L’Aquila città multiverso”, nell’ambito del prestigioso titolo di “L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026”.

L’avviso, approvato con determinazione dirigenziale 4589/2025 del settore AQ Progetti speciali per la rinascita, programma Restart, azioni di sistema, promozione territoriale e rilancio economico – PNRR e PNC, comprende tutti i format necessari per la presentazione delle istanze, oltre che le Linee Guida e la Guida alla rendicontazione, ed avrà una durata di 30 giorni, termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti che dovranno riguardare l’attività 2025; alla scadenza di detti termini, si procederà alla verifica dei requisiti e alla nomina della commissione di valutazione.

Si precisa che l’Avviso Pubblico mira al riallineamento tra annualità di assegnazione delle risorse Restart, come da Delibera CIPESS 42/2023, ed annualità delle attività svolte. Per tali motivi, l’avviso finanzia esclusivamente attività realizzate o da realizzare nel 2025, per la quale non siano già stati già stati assegnati ulteriori fondi Restart.

Le attività delle Istituzioni culturali relative all’annualità 2026 saranno oggetto di successivi avvisi a valere sia sulla CIPESS 42/2023 e sia sulla CIPESS 10/2025, per il finanziamento di progetti specificatamente ideati per “L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026”.

L’Avviso, con la relativa modulistica, è reperibile sul sito internet del Comune dell’Aquila, all’albo pretorio dell’ente, al link:

https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_569526_0_3.html