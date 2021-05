L’AQUILA – Ancora un avvistamento di lupi a Tempera, frazione ad est dell’Aquila. Questa volta non nel paese, come alcuni giorni fa ma tra i palazzi del quartiere post-sismico del Case, come testimonia una foto inviata da una lettrice.

Numerosi sono stati del resto gli avvistamenti nella zona nelle ultime settimane, di tre esemplari che hanno preso evidentemente confidenza con le aree antropizzate.