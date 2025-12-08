L’AQUILA: AVVISTATO E IMMORTALATO NELLA NOTTE UN LUPO LUNGO LA STATALE 17

L’AQUILA – Ancora un avvistamento, la scorsa sera, di un lupo all’Aquila.
Questa volta lungo la statale 17, a poca distanza dal casello ovest della A24, all’altezza della rotatoria tra via dei Medici e via Mulino di Pile. Ad immortalarlo un automobilista.
Il lupo si aggirava tra il supermercato Eurospin e l’autolavaggio, si presume in cerca di cibo.
Altri avvistamenti si erano registrati il mese scorso nella frazione di Tempera, con tanto di con la predazione di un cane di proprietà di una cittadina, residente nel Progetto Case.
