L’AQUILA: VERINI, “IN AZIONE PORTE APERTE A SCONTENTI DEL PD”

L’AQUILA – “Lasceremo uno spazio aperto negli organigrammi per eventuali nuove future adesioni, anche con un occhio alle recenti vicende della segreteria nazionale del PD, ponendoci come possibilità concreta per coloro che possono preferire un partito di idee più che di ideologie, di concretezza sui problemi reali ma sempre condita dalla passione politica, intesa come ricerca di un sentimento forte di comunità”.

Così il consigliere comunale dell’Aquila di Azione Enrico Verini, nell’annunciare il congresso comunale del partito di Calenda in programma il 3 marzo prossimo alle ore 17,30 all’Aquila nella Sala Congressi della struttura del ristorante Spapizar. Interverranno tra gli altri il deputato Giulio Sottanelli a di altri dirigenti provinciali e regionali.

Verini, che non avrà incarichi apicali, sottolinea che le porte del partito sono aperte agli scontenti del Pd alla luce della elezione alla segretaria nazionale di Elly Schlein.

“Solo pochi mesi fa, prima delle elezioni comunali dell’Aquila, avevo avuto l’incarico di coordinare il nascente movimento di Calenda attraverso la costituzione di una lista che ha concorso alle amministrative del 12 giugno scorso, riuscendo ad eleggere un proprio rappresentante in Comune – prosegue Verini -. Da quel momento, insieme a un numero di amiche e amici via via crescente, abbiamo cercato di costituire un gruppo sempre più nutrito, tanto da quintuplicare i militanti nel giro di pochi mesi fino ad arrivare ad oggi, passando anche per le elezioni politiche con la nostra candidata Roberta Dell’Aguzzo che ha conseguito un risultato eccellente portando la lista ad oltre 2.400 voti nel territorio comunale con un trend positivo rispetto ai pur notevoli circa 1.700 ottenuti alle precedenti amministrative di soli pochi giorni prima”.

Verini sottolinea che “siamo certi che nel panorama cittadino ci siamo fatti notare e molti ci guardano con simpatica perché non siamo stati mai pretestuosi contro nessuno. Qualora qualcuno voglia avvicinarci, sappia, che lo potrà fare a pieno titolo, non da ospite e che immediatamente si sentirà pienamente a casa sua”.

“Il nostro gruppo ha avuto il merito di offrire ripetute occasioni di incontro e discussione nella nostra città e questa presenza reale ha attirato una vera partecipazione che oggi ci permette di costituire un partito sano, molto qualificato con presenze di assoluto pregio di donne, uomini, ragazze e ragazzi – continua -. Ci daremo una struttura con aree tematiche, una segreteria politica e una amministrativa, un nucleo dedicato alla comunicazione, una direzione, una assemblea, un movimento femminile e uno giovanile e infine una sezione interamente dedicata ai “nuovi cittadini” provenienti da altri paesi perché crediamo che sia necessario offrire un punto di riferimento anche a queste comunità che oramai fanno parte a pieno titolo della nostra città. Il nostro lavoro sul territorio è stato soprattutto un lavoro sui temi e questo ci conferisce anche una dimensione civica a cui teniamo e che non vogliamo perdere perchè rappresenta la nostra forza; per questo motivo nella struttura del partito avremo anche professionalità esterne che, su specifici temi, ci daranno una manoad elaborare proposte utili alla collettività e sempre saremo aperti ad ogni collaborazione senza richiedere necessariamente la tessera – spiega ancora.

“Noi crediamo in questo tipo di politica, fatta da gente che si incontra, che parla, che agisce nel concreto e non nei partiti “fluidi” che sono andati di moda e che poi però spesso si sono sgonfiati perché sprovvisti di territorio e di militanza.

Porteremo avanti una politica che sarà attenta all’infinitamente piccolo, perché occuparsi del piccolo problema anche di un singolo cittadino per noi vuol dire dare attenzione alla vita di tutti e di ognuno, ma anche attenta all’infinitamente grande attraverso una visione progettuale della città che oggi manca e che va recuperata assolutamente.

Con il lavoro, l’umiltà, la presenza, la costanza. I nostri valori – si legge ancora nella nota.

“Infine voglio annunciare che personalmente non prenderò cariche apicali perché credo che a questo punto il partito abbia al proprio interno tante persone capaci e questa consapevolezza mi permette di potermi concentrare sulla attività di amministratore comunale che certamente diventerà più incisiva ed efficace con l’aiuto che questo ottimo gruppo potrà offrirmi attraverso un confronto che sarà quotidiano e costante”.