L’AQUILA: AZIONE, “FA BENE FORZA ITALIA A CHIEDERE A BIONDI MAGGIOR IMPEGNO SU SICUREZZA”

L’AQUILA – “Leggo con piacere l’intervento di Forza Italia sul tema sicurezza in città, segno che l’allarme sul tema lanciato ripetutamente da me nell’ultimo anno, sta cominciando a far breccia anche tra le forze di maggioranza che, e di questo mi spiaccio, fino ad oggi mi sono sembrate poco ricettive”.

Così Enrico Verini Capogruppo Comunale di Azione, che dai banchi dell’opposizione plaude a Forza Italia che in maggioranza ha chiesto al sindaco Pierluigi Biondi di Fdi, maggior impegno per la sicurezza, a seguito della grave violenza di cui è stata vittima una 30enne in centro storico.

LA NOTA DI VERINI

Degrado, città con troppi angoli bui, movida senza regole, episodi continui di micro violenza spesso giovanile ma non solo, sono questioni che vanno affrontate di petto.

Tutto questo sotto gli occhi di tutti, persino spesso anche davanti la sede comunale di Palazzo Fibbioni, dove sistematicamente tutti i sabati a partire dalle 18, inizia un indecoroso e pericolo spettacolo di autentiche baby gang che stazionano lì urlando, sporcando, infastidendo le persone, spesso arrivando alle mani.

Qua oramai non siamo più al livello di bravate, ma sottovalutazione dopo sottovalutazione, episodio dopo episodio, indifferenza dopo indifferenza, siamo arrivati a un dato che riguarda tutte le famiglie che, giustamente, cominciano a temere per i propri figli, quando escono di casa.

L’intervento di Forza Italia apre una breccia in maggioranza rispetto alla necessità di affrontare la questione concretamente e, a questo punto, approfitto chiedendo ufficialmente agli esponenti di questo partito se vogliono condividere una iniziativa consiliare con precisi punti per contrastare il fenomeno, da firmare e votare insieme essendo questo un tema che non può essere né di maggioranza né di opposizione:

1) Illuminazione pubblica in tutta la città che invece oggi è lasciata nella totale oscurità in grandi porzioni di essa (vedi Costa Masciarelli dove si è consumato l’ultimo gravissimo episodio)

2) Creazione insieme con tutte le forze di sicurezza, di un servizio di pattugliamento e pronto intervento 24 ore su 24 coordinando le risorse della polizia municipale, carabinieri, polizia stradale.

3) Immediato stanziamento per incrementare il numero degli agenti della polizia municipale la cui pianta organica sarebbe di circa 100 unità e che invece oggi sono circa 50 (ma vi pare accettabile una cosa del genere?)

4) Richiesta all’amministrazione, di aderire al piano annunciato dalla Meloni di controllo dell’esercito delle stazioni (e già questo servirebbe a rendere sicura la nostra stazione del terminal che al contrario è oggi zona pericolosissima e anche di spaccio)

5) Richiesta al Governo di aderire al programma strade sicure che preveda l’impiego dell’esercito a presidio delle zone più a rischio (per esempio con 2 pattuglie fisse nei we ai 4 cantoni e nella zona di San Berardino)

6) Adozione di un regolamento comunale per l’utilizzo ai fini di controllo del territorio del sistema di videocamere comunali, oggi non utilizzabili (senza questo regolamento) per prevenire, ma solo ex post ai fini giudiziari in caso di reati.

Queste sono le nostre proposte a cui se ne potrebbero aggiungere altre dagli esponenti di Forza Italia per creare un sistema di sicurezza non più rinviabile in città.

Noi la pensiamo su questo, esattamente come loro: “poter vivere serenamente in una città sicura è un diritto non un regalo”.

Poi però, non bisogna solo affermarlo, ma produrre azioni e provvedimenti.

