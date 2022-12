L’AQUILA – Una badante è stata rinviata a giudizio con l’accusa di aver spillato circa 300mila euro a due anziane dell’Aquila, da lei accudite ma su due lei pende anche un’altra pesante contestazione.

In particolare con quei soldi l’imputata, Isabella Di Carlo, avrebbe acquistato gioielli dalle televendite. Le accuse contestate a questa 52enne aquilana sono circonvenzione di persona incapace ma anche maltrattamenti.

Nello specifico, secondo quanto riferisce il Messaggero l’imputata, abusando dell’infermità di una delle due donne, l’avrebbe indotta a ad accendere un conto corrente alle Poste su quale sarebbero confluiti molti soldi poi spesi da lei per i fini succitati.

La badante è accusata anche di aver maltrattato un’altra anziana ed entrambe sarebbero state sottoposte a vessazioni come farle dormire nello stesso letto quando ve ne erano due a disposizione e avrebbe talvolta somministrato loro poco cibo come una scatoletta di tonno per due e avanzi di pane.

Contestati anche comportamenti violenti e altri atteggiamenti che hanno creato ansia alle due anziane. Come, per esempio, aver obbligato una delle due povere signore a inginocchiarsi a terra e raccogliere delle briciole cadute sul pavimento del balcone, il tutto condito da insulti irripetibili.

La donne è assistita dagli avvocati Alessandra Spadolini e Alessandro De Paulis e le parti civili da Angela Maria Marinangeli e Massimiliano Venta.