L’AQUILA, BANCA DEGLI OCCHI: INTERVISTA IN DIRETTA AL DIRETTORE GERMANO GENITTI

L’AQUILA – A partire dalle 17.30, su AbruzzoWeb, intervista in diretta a Germano Genitti, primario del Reparto di Microchirurgia Oculare D.O., reparto oculistico Ospedaliero del Presidio “San Salvatore dell’Aquila”, nonché direttore della Banca degli Occhi, il Centro di riferimento regionale per le donazioni e i trapianti di cornea e per le membrane amniotiche, una delle nove Banche degli Occhi presenti sul territorio nazionale.