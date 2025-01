L’AQUILA: BANCA FUCINO SOSTERRA’ RESTAURO DELLA VISITAZIONE DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA

L’AQUILA – La Banca del Fucino sostiene il restauro della tela raffigurante la Visitazione di una pala d’altare della storica chiesa di San Francesco di Paola all’Aquila. La grande tela oggetto dell’intervento misura quasi 3mq, è un’opera datata 1725, firmata dal pittore milanese Bernardo Strada e rappresenta il racconto della visita della Vergine Maria alla cugina Elisabetta non appena ebbe saputo che questa – a dispetto dell’età avanzata – sarebbe divenuta madre. Al centro del dipinto l’iconografia della Vergine che rivolge il suo sguardo ad Elisabetta, rappresentata con un velo bianco. Accanto alle due donne sono raffigurati due soggetti maschili e in alto a sinistra un grande fascio di luce, riproduce la presenza divina. Il dipinto fu commissionato dalla Corporazione dei sarti che, nella chiesa di San Francesco di Paola, deteneva un proprio altare, organizzando la vita religiosa dei suoi aggregati: testimonia, dunque, una pagina importante della storia religiosa e sociale della città.

La chiesa di San Francesco di Paola è stata tra le più danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, con il crollo completo delle coperture, e di parte delle murature perimetrali, con gravi conseguenze anche per gli arredi artistici mobili e immobili. L’opera non danneggiata direttamente dal sisma, a causa del tempo e dalla perdita di tensione, presenta segni di deformazione e la sua leggibilità è compromessa. Grazie al sostegno della Banca del Fucino e agli interventi della restauratrice Norma Carnicelli, tornerà presto al suo pieno splendore. Il delicato restauro partirà nel mese di febbraio e sarà eseguito in linea con le direttive disposte dal Mibact e si prevede che sarà ultimato nel giro di 4-6 mesi di tempo.

“E’ con soddisfazione che sosteniamo il restauro della tela della Visitazione della Chiesa di S Francesco di Paola all’Aquila per restituire all’opera il suo splendore originale. Questo progetto segue diverse altre iniziative in ambito artistico e riflette il nostro impegno a valorizzare il patrimonio culturale italiano, in tutte le sue sfaccettature. Come Banca del Fucino vogliamo essere sempre di più Banca delle comunità e dei territori, promuovendo un modello insostituibile di finanza di prossimità”, ha dichiarato Roberto Bellomi, Area Manager Abruzzo e Marche della Banca del Fucino.