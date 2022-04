L’AQUILA: BANDIERA UCRAINA SVENTOLA AL PARCO UNICEF, DOMAI INCOTRO CON CICLISTI PROFUGHI

L’AQUILA – Nell’anfiteatro del parco Unicef, su iniziativa del consigliere Giancarlo Della Pelle e condivisa dal Sindaco Pierluigi Biondi, sono state innalzate tre bandiere: quella ucraina, quella italiana e quella della Città dell’Aquila come segno istituzionale di vicinanza alla popolazione oppressa dalla guerra.

Domani 10 aprile alle h 10.00, sempre nel parco Unicef, previsto l’incontro con i giovani ciclisti ucraini alloggiati negli appartamenti del progetto CASE di Roio messi a disposizione dal Comune.

“Sarà un momento di solidarietà che ho ideato per esprimere vicinanza al popolo ucraino e per raccogliere e consegnare beni di prima necessità in particolare cibo per neonati – spiega Della Pelle -. La prima fornitura è già stata assicurata con l’intervento della vicina parrocchia di S. Rita e in particolare dal parroco mons. Alfredo Cantalini che sarà presente al breve, ma significativo evento. In rappresentanza del Sindaco Pierluigi Biondi parteciperà l’Assessore allo Sport Vito Colonna.

Il giorno e il luogo con sono casuali infatti domani ricorre la giornata della Domenica delle palme primariamente festa cattolica si, ma anche giorno in cui vengono benedetti i rami d’ulivo da sempre simbolo di pace per l’intera umanità. Il luogo è altrettanto emblematico grazie al nome che porta il parco del quartiere Strinella ovvero parco Unicef: noto fondo delle Nazioni Unite che ha come scopo la difesa dei diritti dei bambini e ora in particolare quelli ucraini sui quali è focalizzata la nostra attenzione! Invito tutta la cittadinanza alla partecipazione e a portare alimenti a lunga conservazione per neonati”, conclude Della Pelle.