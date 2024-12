L’AQUILA: BANDO DI GARA DELLA PREFETTURA PER L’AFFIDAMENTO IN CUSTODIA DI VEICOLI SEQUESTRATI

L’AQUILA – Sul sito della Prefettura dell’Aquila è stata pubblicata una procedura di gara a rilevanza europea n. 4911991 del MePA, relativa alla procedura aperta per l’affidamento, per l’ambito territoriale provinciale, del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del D. Lgs. n. 285/92 per la durata di 60 mesi.

I documenti di gara e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito di questa Prefettura con accesso diretto dal link di riferimento: https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/laquila/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/procedura-aperta-laffidamento-lambito-territoriale-provle-dellaquila-servizio-recupero-custodia-e-acquisto-veicoli-sottoposti-sequestro-amministrativo-fermo-o-confisca-sensi-0 Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 04/02/2025.