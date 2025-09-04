L’AQUILA: BAR NURZIA IN PIAZZA DUOMO CERCA BARISTI IN VISTA DEL 2026 CAPITALE DELLA CULTURA

‘AQUILA – Il bar Nurzia, storico locale dell’Aquila in Piazza Duomo e legato alla famiglia che produce il celebre torrone Fratelli Nurzia, cerca nuovo personale da inserire nello staff.

In vista dell’appuntamento del 2026, anno in cui L’Aquila sarà Capitale italiana della Cultura, i fratelli Francesco “Chicco” e Natalia Nurzia sono alla ricerca di baristi e addetti al banco, preferibilmente con un minimo di esperienza in bar o locali.

È previsto inizialmente un contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.

Gli interessati possono inviare la candidatura all’indirizzo e-mail torronenurzia@gmail.com.