L’AQUILA: BAR NURZIA IN PIAZZA DUOMO CERCA BARISTI IN VISTA DELLA CAPITALE DELLA CULTURA 2026

L’AQUILA – Il bar Nurzia, storico locale dell’Aquila in Piazza Duomo e legato alla famiglia del celebre torrone Fratello Nurzia, cerca nuovo personale da inserire nello staff.

In vista dell’appuntamento del 2026, anno in cui l’Aquila sarà Capitale italiana della Cultura, i fratelli Francesco “Chicco” e Natalia Nurzia sono alla ricerca di baristi e addetti al banco, preferibilmente con un minimo di esperienza in bar o locali.

È previsto inizialmente un contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.

Gli interessati possono inviare la candidatura all’indirizzo e-mail torronenurzia@gmail.com