L’AQUILA, BARATTELLI PER LA FESTA DELLA MUSICA: IL 2 GIUGNO “SUONI DEL BOSCO RITROVATO”

L’AQUILA – Sono aperte le prenotazioni per partecipare alle esibizioni musicali che la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” ha programmato per la Festa della Musica. L’appuntamento è per domenica 20 giugno in alcuni dei luoghi più frequentati all’interno del territorio aquilano: il Convento di San Giuliano e la Chiesa della Madonna Fore. Infatti l’evento è articolato su tre postazioni fisse con altrettanti gruppi musicali.

Nel piazzale antistante il Convento di San Giuliano si esibisce il trio composto da Armando Rotilio alle percussioni, Giovanni Corona alla chitarra e Fabrizio De Melis al violino con musiche folk della tradizione occidentale. Sul sentiero della Madonna Fore, nel campetto vicino alla sbarra, si posizionano i CrazyStompin’ Club con un programma swing dal titolo: “C’era una volta… a New Orleans”.

Infine una delle formazioni corali più note del territorio, il Coro della Portella, eseguirà canti della tradizione montanara davanti la Chiesa della Madonna Fore. Ogni gruppo nella postazione assegnata eseguirà tre repliche in tre orari differenti, ore 17,30, ore 18,45 e ore 20,00. Le esibizioni avranno una durata di 30 minuti circa, seguite da una pausa di 45 minuti per dare il tempo, a chi volesse, di raggiungere le altre postazioni.

I concerti sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria per i posti a sedere al consueto numero di tel. 328 6765097 (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17- da lunedì a venerdì), fino ad esaurimento posti; sarà possibile prenotarsi per uno o più concerti specificando gli orari prescelti.

