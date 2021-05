L’AQUILA: “BASTA COPRIFUOCO”, QUESTA SERA FLASH MOB GIOVENTU’ NAZIONALE

L’AQUILA – Questa sera Gioventù Nazionale scenderà in piazza a L’Aquila con Fratelli d’Italia per ribadire , ancora una volta, il no al coprifuoco.

“E’ una battaglia che stiamo conducendo su tutto il territorio nazionale convinti, che tale provvedimento, sia irragionevole e continui a impedire la ripartenza dell’economia già debole e in profonda crisi”, dichiarano Bruno di Bastiano, coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale e Margherita Paoletti, coordinatrice cittadina di Gioventù Nazionale L’Aquila.