L’AQUILA: “BEFANA DEL VIGILE”, AI QUATTRO CANTONI ANCHE MOSTRA STATICA DI AUTO E FOTO D’EPOCA

L’AQUILA – Il 6 gennaio, all’Aquila, per la “Befana del Vigile”, oltre alla presenza di un Vigile Urbano in divisa storica posizionato ai Quattro Cantoni, grandi e piccini potranno visitare l’esposizione di auto e foto d’epoca su Corso Principe Umberto: l’appuntamento è per le ore 10:30 ai Quattro Cantoni.

Per l’occasione, verrà promossa una raccolta di generi alimentari, giocattoli ed abiti nuovi che la cittadinanza vorrà donare in favore di chi è maggiormente in difficoltà. Tutto sarà poi distribuito presso nuclei familiari che necessitano di sostegno e conforto

L’edizione 2025 della “Befana del Vigile” è organizzata dalla stessa associazione Ruote d’Epoca aquilane in collaborazione con il Comando provinciale della Polizia Municipale, il Gruppo L’Aquila del Corpo italiano di soccorso “Ordine di Malta”, Aci storico, Aci Aquila e che gode del patrocinio del Comune dell’Aquila.

“All’Aquila, ma anche in altre città, l’evento è sempre molto partecipato da adulti e bambini ed è un modo particolare per chiudere le festività natalizie”, spiegano gli organizzatori.

“Il nostro centro storico – concludono – non deve perdere le sue tradizioni antiche e meno antiche, pur nell’importante rinnovamento della ricostruzione post-terremoto. E una comunità che vuole rinascere, può farlo anche attraverso quelli che sembrano piccoli eventi, ma che hanno un grande significato”.