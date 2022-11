L’AQUILA: BELLA VITTORIA DELLO SPORTING SULL’ANTONIANA NEL TORNEO DI C2 DI TENNIS TAVOLO

L’AQUILA- Sofferta vittoria all’ultimo quinto set dell’ultima nona partita, vinta da Gianfranco Trotta, nella quinta giornata per lo Sporting Club Libertas dell’Aquila, nel massimo Campionato Regionale a squadre maschili di Serie C2.

Nell’incontro in casa a L’Aquila in Via dei Ciocca, di sabato 12 novembre con inizio alle ore 16, dopo quattro ore e mezza, giunge la vittoria per 5 a 4 contro la squadra dell’A.S.D. Antoniana di Pescara, terza in classifica. Per lo Sporting 2 partite vinte e con la prima inaspettata persa nel campionato di quest’anno di Fabrizio Tiberio, 1 partita vinta e 2 perse dal marsicano Massimo Paris, mentre Gianfranco Trotta ha perso 1 partita e 2 le ha vinte, compresa l’ultima.

Difficile prossimo impegno per lo Sporting per la Sesta giornata fuori casa a Bazzano L’Aquila, sabato 3 dicembre alle ore 16, contro l’altra squadra aquilana di recente costituzione Prosperini school capolista in classifica con 10 punti insieme allo Sporting. Nel campionato di D1, lo Sporting ha vinto invece senza difficoltà l’incontro in casa ad Avezzano, per 5 a 0, contro la squadra dell’l’A.S.POL. San Gabriele di Vasto, senza cedere neanche un set agli avversari, con la solita squadra composta da tutti atleti marsicani Massimo Grimaldi, Andrea Leone e Massimo Ercole. Prossimo turno sabato 3 dicembre alle ore 18:30 fuori casa a Silvi Marina Teramo . Lo Sporting è anche qui al primo posto ma solitario in classifica con 10 punti.