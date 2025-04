L’AQUILA: BENEDETTE LE MOTO DELLA POLSTRADA DAL “VESCOVO BIKER” GIULIO MENCUCCINI

L’AQUILA – Il Vescovo emerito, sua eccellenza Giulio Mencuccini di Fossacesia (Chieti) ha benedetto le moto della Polizia Autostradale recitando con gli agenti la preghiera del motociclista. La cerimonia è terminata con gli auguri della Pasqua.

Il prelato, noto come “vescovo-biker” perché utilizza la moto per muoversi nella sua diocesi, ogni anno organizza un raduno di motociclisti in Italia per raccogliere fondi per la sua diocesi. Il 18 giugno 2022 il compianto papa Francesco aveva accolto la sua rinuncia al governo pastorale della diocesi per raggiunti limiti di età.