L’AQUILA, BENEDETTI: “PANDEMIA COVID FUORI CONTROLLO, SUBITO PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE”

L’AQUILA – “I dati dei contagiati dalla pandemia, rappresentano in queste ore una situazione sempre più allarmante tanto da apparire, di fatto, fuori controllo. La gravità dei numeri non consente, perciò , ritardi e colpevoli omissioni rilevanti anche penalmente”.

A scriverlo, in una nota, il presidente Pd dell’Aquila Carlo Benedetti che chiede al presidente del Consiglio comunale, Roberto Tinari: “che sempre ha mostrato capacità di autonomia, di riunire ‘ad horas’ il Consiglio comunale, che è la massima Autorità cittadina, alla presenza delle Autorità sanitarie e del dottor Alessandro Grimaldi, del dottor Franco Marinangeli, del dottor Massimo Cialente e del dottor Enrico Giansante, per varare insieme e all’unanimità provvedimenti non più rinviabili per contenere il contagio”.

“Essenziale – osserva Benedetti – un’azione immediata a tutela dell’intera popolazione, perché la salute dei cittadini rappresenta un valore primario e supremo”.