L’AQUILA: BENESSERE E GUSTO, TUTTO PRONTO PER IL “FESTIVAL DEL VINO” ALLA ZAGARA RITUAL & SPA

L’AQUILA – Tutto pronto all’Aquila per l’attesissimo “Festival del Vino” di Zagara Ritual & Spa, un evento straordinario che unisce il lusso del benessere e la raffinatezza del vino.

L’appuntamento è per sabato 23, nel centro benessere Zagara Ritual & Spa, in Via San Bernardino n.4, con una serie di trattamenti e attività esclusive per gli ospiti.

Il Festival del Vino – si legge in una nota – è un’occasione speciale per immergersi in un’esperienza sensoriale senza precedenti, in cui il vino diventa il protagonista indiscusso. Ecco cosa ci si può aspettare di vivere durante questa straordinaria giornata:

un percorso relax e Rigenerazione a Base d’Uva: tante coccole con una serie di trattamenti che sfruttano i benefici dell’uva, tra cui il Pediluvio al Mosto d’Uva, una Sauna Detossinante, una sessione di Relax in Vasca seguita da Refrigerazione del Corpo, e infine una Purificazione della Pelle in Bagno Turco con Scrub al Sale e Olio con Estratti di Vite Rossa.

trattamento vinoterapico viso e corpo (opzione aggiuntiva): su prenotazione, offriamo un trattamento vinoterapico completo che comprende una maschera per il corpo con estratto di acini d’uva per stimolare la circolazione sanguigna e i capillari, con effetto rimodellante. Inoltre, gli ospiti potranno godere di un rilassante massaggio viso con siero contenente estratto di acini d’uva e un trattamento specifico per il contorno occhi, con effetto anti-età.

degustazione vini, musica dal vivo e voce di Alessandra Tacconi: l’intero evento sarà reso ancora più speciale grazie alla meravigliosa voce di Alessandra Tacconi, che intratterrà gli ospiti con musica dal vivo durante la degustazione dei prelibati vini dell’azienda vinicola Aquilana Castelsimoni, creando così una sensazione completa di relax.

Inoltre, durante la degustazione dei vini, avremo l’onore di ospitare i sommelier della Fis (Fondazione italiana sommelier). Questo evento è su prenotazione.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, +39 333 461 6573 o via email all’indirizzo [email protected].

Per ulteriori informazioni su Zagara Ritual & Spa, https://zagaraspa.it o alle pagine Facebook e Instagram.