L’AQUILA: BIBLIOTECA TOMMASI E LANTERNA MAGICA CONDIVIDONO PATRIMONIO LIBRARIO E CINEMATOGRAFICO

L’AQUILA – L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” e la Regione Abruzzo hanno siglato il 16 aprile scorso la Convenzione che sancisce il rapporto di collaborazione con la

Biblioteca Regionale “Salvatore Tommasi” per il perseguimento di finalità comuni, su proposta

dell’assessore regionale con delega alla cultura, Daniele D’Amario, e con la collaborazione

tecnica per la stesura del Dirigente Carlo Tereo de Landerset e della responsabile della

Biblioteca, Alessandra Lucantonio.

Il legame tra le due Istituzioni vuole proporsi, in questo particolare momento storico, come

un’occasione socio-culturale di ripartenza in cui il cinema rappresenterà un’opportunità di

riflessione e confronto.

L’unione del prezioso patrimonio librario custodito dalla Biblioteca “Salvatore Tommasi” con

quello ricco ed ampio nei generi Archivio dell’Istituto Cinematografico permette la nascita di

un’entità unica in Italia per le caratteristiche del materiale conservato. Entrambi sono Centri di

documentazione e deposito legale regionale di materiale librario e audiovisivo.

Il Centro Archivio de La Lanterna Magica, inoltre, è stato dichiarato di interesse culturale

particolarmente rilevante ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii con Decreto del MiBACT del

31.01.2018 e comprende la Biblioteca “Giovanni Tantillo” con volumi specializzati sulla settima

arte, la Cineteca “Maria Pia Casilio” con una collezione di film in pellicola che raccoglie opere

che vanno dai primi anni del ‘900 agli anni ’90, la videoteca con circa 10.000 documenti

audiovisivi. Poi l’Archivio contiene l’emeroteca, la fototeca con oltre 50.000 immagini e la

collezione di materiale cartaceo con foto autografate dai grandi personaggi del cinema italiano

ed americano, bozzetti, figurini, foto di scena, ritagli, cartoline, appunti, quaderni, manifesti,

locandine e fotobuste.